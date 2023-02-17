Развитие столичной промышленности способствует росту количества рабочих мест и благосостоянию жителей - эксперты

Объемы производства в Москве по итогам 2022 года выросли на 8,5% по сравнению с 2021 годом. Нарастить мощности предприятиям столицы удалось за счет продуманной экономической политики и мер поддержки мэрии города, считают эксперты.

В Москве работают более 3,5 тыс. промышленных площадок. Они могут рассчитывать на субсидии и займы по ставке ниже банковской на новое оборудование и развитие производства. Также город предоставляет налоговые льготы, оказывает нефинансовую поддержку, помогает с подбором оборудования и программного обеспечения. Об этом в пятницу в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Рост промышленного производства в Москве - закономерный итог последовательной и продуманной экономической политики столичных властей. Предоставляемые возможности по получению доступного финансирования, земельных участков, налоговых стимулов имеет исключительное значение для интенсивного и диверсифицированного индустриального развития. Москва по праву является флагманом в выпуске высокотехнологичной продукции, импортозамещающих товарных категориях. Сбалансированное развитие столичной промышленности способствует росту количества рабочих мест и благосостоянию жителей», – считает независимый экономист Андрей Бархота.

Промышленность – это основа ВВП, основа экономики в целом, подчеркнул председатель комиссии по финансовым рынкам Московского городского отделения «Опоры России», гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

«Москва традиционно воспринимается как финансовый и деловой центр страны, но она также является и крупным промышленным регионом. Город оказывает как финансовую, так и иную поддержку промышленности. Москве и стране в целом, важно не только заместить ту продукцию, которая ушла с рынка, но и вкладываться в новые, в том числе высокотехнологичные производства. Промышленность развивается и благодаря доступности финансовых ресурсов, формированию благоприятного инвестиционного климата», – добавил он.

За последние несколько лет столичным предприятиями за счет благоприятного инвестклимата удалось нарастить объемы производства и уровень модернизации, рассказал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Выросло и количество производств: сегодня в столице функционирует уже свыше 3,5 тысячи современных промплощадок, пятая часть из них приходится на крупные и средние заводы. В будущем высокие темпы роста будут поддержаны за счет новых городских проектов, а также увеличения количества высокотехнологичных направлений обрабатывающей промышленности Москвы», – сказал заммэра.