Россиянам предложили страховку от потери дохода в связи с частичной мобилизацией

Как рассказали в «Гелиос», такие новые продукты обеспечивают дополнительную финансовую защиту людям и появляются в ответ на их запросы. «Изменение привычного уклада жизни всегда сопряжено с определенными сложностями и повышенным уровнем тревожности. Особенно это отражалось на характере запросов клиентов на протяжении года», — прокомментировал заместитель генерального директора по продуктовому направлению Страховой Компании «Гелиос» Алексей Омелюта.

Так, в прошлом году в региональные офисы компании обращались россияне, которые искали возможность застраховать квартиры и дома от потенциальных повреждений из-за боевых действий, а также жизнь в случае гибели в ходе военного конфликта. По оценке Алексея Омелюты, страхование является одним из дополнительных инструментов безопасности. «Когда человек уверен в завтрашнем дне, для него нет преград, он готов исполнить долг перед Родиной. И в этом смысле мы пошли за своими клиентами, выпустив полис "Крепкий тыл"», — добавил он.

По условиям договора, полис обеспечит застрахованного выплатами на срок от трех до шести месяцев в размере заработной платы, если его призовут на военную службу по частичной мобилизации. Предложение действует на всей территории России, кроме регионов, где объявлено чрезвычайное положение или ведутся боевые действия. Как уточнили в «Гелиос», минимальная стоимость программы составляет 2,7 тыс. рублей в месяц.

По данным на конец 2021 года, размер активов СК «Гелиос» составлял 5,3 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд собственных средств. Компания обеспечивает защиту клиентов по более, чем 20 видам страхования и имеет лицензии Банка России.