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Рубль прервал 12-дневное падение

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
17 февраля 2023, 19:57

После 12 дней безоткатного снижения курс рубля сегодня вырос. На следующей неделе, однако, можно ждать очередной волны девальвации — если на то будет соответствующий внешний фон.

Коллаж: Тамара Ларина