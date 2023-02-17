Рубль прервал 12-дневное падение

Сегодня торги на валютном рынке начались с очередного обесценивания рубля, но очень быстро он стал укрепляться. Основную роль в этом процессе сыграли спекулянты, которые стали фиксировать прибыль по сильно перекупленной паре доллар-рубль, которая к тому же дошла до ближайшей цели роста 75.

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