Сегодня торги на валютном рынке начались с очередного обесценивания рубля, но очень быстро он стал укрепляться. Основную роль в этом процессе сыграли спекулянты, которые стали фиксировать прибыль по сильно перекупленной паре доллар-рубль, которая к тому же дошла до ближайшей цели роста 75.
Рубль прервал 12-дневное падение
После 12 дней безоткатного снижения курс рубля сегодня вырос. На следующей неделе, однако, можно ждать очередной волны девальвации — если на то будет соответствующий внешний фон.
Коллаж: Тамара Ларина
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