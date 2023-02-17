Сетям доставки готовой еды, возможно, нужно готовиться к проверкам

В Генпрокуратуру и Роспотребнадзор направлено обращение с просьбой организовать проверку сетей, которые занимаются приготовлением и доставкой еды в городах России. Речь, в частности, идет о компаниях Good Food, Level Kitchen, Grow Food, Justfood, «ВкусМил», My Food.

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«Считаем необходимым обратить ваше компетентное внимание на вопиющий факт массового пищевого отравления, произошедшего 15 февраля в Ростове-на-Дону. Виновником стала компания Good Food, бизнес которой построен на основе франчайзинга, позволяющего множеству отдельных ИП и ООО осуществлять деятельность под одним популярным брендом», — цитируют «Известия» главу «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова.

По сообщению газеты, в обращении общественника содержится просьба проверить эту и аналогичные сети, ни много ни мало, по всей России. Реакция на обращение пока не известна.

Ранее в Ростове-на-Дону было возбуждено уголовное дело по факту отравления 50 человек едой из наборов правильного питания. В управлении Роспотребнадзора по Ростовской области сообщали, что ведомство проверило производителя кулинарной продукции Good Food, в ходе чего были выявлены грубые нарушения законодательства.

Поскольку с момента выявления первых случаев отравлений прошло совсем немного времени, число пострадавших может возрасти, полагает Олег Павлов. По его словам, данная ситуация сложилась в условиях моратория на внеплановые проверки, из-за чего предприниматели перестали беспокоиться по поводу соответствия своего бизнеса санитарно-гигиеническим, пожарнотехническим и прочим обязательным требования.

«По нашим оценкам, готовыми продуктами питания и доставкой пользуется свыше 60% жителей городов-миллионников. Поэтому, конечно, масштаб проблемы, а самое главное, последствия могут быть очень серьезными», — объяснил общественный деятель.

Что может последовать?

Достаточно специфично требовать от Генеральной прокуратуры реагирования в виде инициирования широких внеплановых проверок, заявил «Эксперту» член Адвокатской палаты города Москвы Александр Иноядов. По его словам, действующий в 2023 мораторий на проверки бизнеса предусматривает исключения, к которым в качестве оснований проведения проверок отнесены и требования прокурора. В конкретном случае интересны причины, по которым нижестоящие прокуратуры таких оснований не усмотрели.

В любом случае, сеть состоит из отдельных юрлиц, которые свою деятельность осуществляют по конкретным регионам. Проверки будут проводиться региональными структурами, Генпрокуратура вправе поручить рассмотрение обращений как прокуратуре по месту регистрации основного юридического лица, так и по регионам присутствия, в которых отмечены жалобы, заметил адвокат.

В случае поступления требования прокурора будет инициирована внеплановая проверка, проведение которой регламентируется Федеральным законом 294-ФЗ, полномочиями органов контроля. Как полагает Александр Иноядов, в данном случае, наиболее вероятно — территориальными органами Роспотребнадзора.

Компенсация и ответственность

Массовые отравления готовой едой, к сожалению, не редкость, заявила «Эксперту» адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова. В большинстве случаев проблемы у одного франчайзи не ведут к проверкам всех, но это возможно, полагает адвокат.

Внеплановые проверки (мероприятия) в 2023 году проводятся только по определенному перечню оснований, отмечает она. В том числе — по согласованию с прокуратурой, если, например, есть угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

Соответственно, если выявленное инфекционное заболевание несет опасность для жизни или может привести к причинению тяжкого вреда здоровью, Роспотребнадзор по согласованию или по требованию прокуратуры имеет право провести проверку всей франчайзинговой сети или во всех заведениях, которые пользуются услугами тех же поставщиков что и Good Food в Ростове-на-Дону.

Потребителям же, чтобы получить компенсацию, при появлении первых симптомов необходимо обратиться за медицинской помощью. В медицинских документах должен быть отражен диагноз, назначения и дата начала заболевания, подпись и печать врача. Также нужно сохранять все чеки на лекарства, медпомощь (если она оказывалась на коммерческой основе) и специальное питание, отмечает адвокат.

Если говорить в общем, то в случае массовых отравлений практикуется привлечение руководства точек общественного питания к уголовной ответственности по статье 238 Уголовного кодекса РФ, указала Евгения Рыжкова. В большинстве случае при возбуждении уголовного дела о совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 238 Уголовного кодекса РФ, также возбуждаются дела о совершении административных правонарушений.

Например — за правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.6 КоАП РФ. Составляется протокол о временном запрете деятельности, а впоследствии назначается наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до 90 суток. Это необходимо для предотвращения повторного совершения действий, которые повлекли причинение вреда здоровью, и для устранения имеющихся нарушений закона.

После производства судебных экспертиз, в том числе судебных медицинских экспертиз, при установлении наличия вреда здоровью дело направляется в суд. Важно отметить, что субъективная сторона преступления может характеризоваться как одной формой вины в виде умысла, так и двойной формой вины: умыслом относительно совершенного деяния и неосторожностью по отношению к наступившим последствиям (п. «г» ч. 2, ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Лицо должно осознавать, что осуществляет действия с товарами, не отвечающими требованиям безопасности, предвидит возможные последствия и желает осуществлять такую деятельность. При этом для квалификации содеянного мотив и цель значения не имеют, хотя должны выясняться в ходе следствия и судебного разбирательства. Чаще всего это корыстный мотив, стремление получить материальную выгоду, доход, пояснила адвокат.

Отделять овнов от козлищ

В свою очередь юрист, Criminal Defense Firm Даниил Горьков считает, что мораторий на внеплановые проверки, который был продлен государством на 2023 год, лишь отчасти объясняет сложившуюся ситуацию. Так, случаи массовых отравлений из-за некачественной работы общепита имели место и ранее.

Выявление недобросовестности со стороны ответственных лиц может повлечь их привлечение к административной ответственности. Наложение административного штрафа по ст. 6.6 КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения может нанести непоправимый урон деловой репутации организации, осуществляющей деятельность в данной сфере, подчеркнул Даниил Горьков в комментарии «Эксперту». Он полагает, что, вместе с тем, возможность уголовного преследования за неправомерные действия видится маловероятной, а в правоприменительной практике подобные дела являются большой редкостью.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» член генерального совета, руководитель Экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева, снижение регуляторной нагрузки на бизнес — сильный антикоррупционный инструмент. Одновременно это и значимая мера поддержки, позволяющий оградить добросовестных предпринимателей от административного давления и излишней нагрузки в период санкционных потрясений. В то же время важно правильно расставить приоритеты, взвесив все риски. «Деловая Россия» выступает за баланс частных и публичных интересов, интересов бизнеса, общества и государства.

Но если несоблюдение установленных правил и регламентов создает угрозу для жизни и здоровью людей, то общественность и контрольно-надзорные органы не должны бездействовать, так как интересы граждан должны быть защищены, уверена эксперт. При условии, конечно, что поводом для проверки не стало искусственное создание предпосылок. Например, со стороны недобросовестных конкурентов.

Проведение проверки в вышеуказанном случае критично и не вступает в противоречие с общим трендом на снижение регуляторной нагрузки, указала Екатерина Авдеева. Речь идет о риск-ориентированном подходе, который лег в основу реформы контрольно-надзорной деятельности. Важно подчеркнуть, что бизнес не должен использовать послабления в контроле для нарушения установленных стандартов качества и предоставления населению товаров, продуктов и услуг, которые могут нанести вред жизни и здоровью человека, заключила Екатерина Авдеева.