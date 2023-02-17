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Силуанов раскрыл карты

Борис Соловьев
обозреватель Expert.ru
17 февраля 2023, 15:01

Рынок акций вновь пытается отскочить во главе с акциями нефтяных компаний, которых не коснутся «добровольные выплаты» в бюджет. Рубль пытается развернуться от сильной преграды

Коллаж: тамара Ларина