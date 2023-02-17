Силуанов раскрыл карты

Рынок акций продолжает остро реагировать на новости. Главным ньюсмейкером первой половины дня стал министр финансов Антон Силуанов, раскрывший карты по однократному добровольному взносу в бюджет, который должен сделать бизнес. На прошлой неделе эту инициативу озвучил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Тогда речь шла о получении бюджетом в совокупности 250 млрд руб.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик