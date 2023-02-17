Рынок акций продолжает остро реагировать на новости. Главным ньюсмейкером первой половины дня стал министр финансов Антон Силуанов, раскрывший карты по однократному добровольному взносу в бюджет, который должен сделать бизнес. На прошлой неделе эту инициативу озвучил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Тогда речь шла о получении бюджетом в совокупности 250 млрд руб.
Силуанов раскрыл карты
Рынок акций вновь пытается отскочить во главе с акциями нефтяных компаний, которых не коснутся «добровольные выплаты» в бюджет. Рубль пытается развернуться от сильной преграды
Коллаж: тамара Ларина
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