«Синара» станет концессионером основного участка ВСМ Москва — Петербург вместо Siemens

Группа «Синара» может заменить в концессионном проекте строительства основного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург концерн Siemens, который объявил об уходе из РФ весной прошлого года.

Как пишет «Коммерсантъ», ОАО «РЖД» совместно с предполагаемым концессионером прорабатывает организационно-правовую модель взаимодействия, «отражающую распределение финансовой нагрузки и возникающих обязательств». Сообщается, что уже согласован пакет документов для подачи в правительство заявки частной концессионной инициативы по организации строительства и эксплуатации магистрали.