«Синара» станет концессионером основного участка ВСМ Москва — Петербург вместо Siemens

Группа «Синара» может заменить в концессионном проекте строительства основного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург концерн Siemens, который объявил об уходе из РФ весной прошлого года.
Как пишет «Коммерсантъ», ОАО «РЖД» совместно с предполагаемым концессионером прорабатывает организационно-правовую модель взаимодействия, «отражающую распределение финансовой нагрузки и возникающих обязательств». Сообщается, что уже согласован пакет документов для подачи в правительство заявки частной концессионной инициативы по организации строительства и эксплуатации магистрали.
Проект ВСМ предполагает, что время в пути между двумя столицами сократится до 2 часов 15 минут. Въезды в Москву и Петербург планируется построить за счет инвестпрограммы РЖД и бюджета, а основной участок протяженностью более 620 — через концессию; его стоимость оценивается в 1,66 трлн руб.
В качестве наиболее вероятного концессионера ранее выступала компания Siemens, у которой было СП с «Синарой» — «Уральские локомотивы». В 2020 году РЖД, «Синара», «Уральские локомотивы» и Siemens договорились о проектировании поезда для магистрали.
В документах РЖД указывается, что в рамках выполнения поручения президента РФ от 21 июня 2022 года о создании и вводе в эксплуатацию в 2028 году российского высокоскоростного электропоезда организована разработка конструкторской документации силами АО «Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта» и работа по заключению контракта с группой «Синара» на приобретение головного образца поезда для ВСМ, отмечает издание.
Также известно, что «Уральские локомотивы» к 2025 году планируют модернизировать производство, с тем чтобы к 2028-му выпустить поезд, способный развить скорость до 400 км/ч.
В РЖД и «Синаре» от комментариев отказались, пишет газета.