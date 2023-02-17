Shell охладила пыл Европы насчет сжиженного газа

Рынок сжиженного газа (СПГ) в предстоящие годы будет благодаря Европе дефицитным, прогнозируют экономисты и аналитики британско-нидерландской нефтегазовой компании Shell в своем традиционном исследовании газового рынка. Европейцы решили избавиться от зависимости от российского газа наиболее радикальным образом – полностью от него отказавшись и поэтому надолго подсели на СПГ. Фактически Европа поменяла шило на мыло, заменив зависимость от дешевого трубного российского газа на зависимость от дорогого сжиженного американского.

Газовый рынок станет дефицитным, по прогнозу Shell, вследствие ограниченного предложения на фоне выросшего спроса. При этом жизнь европейцев не будет легкой. Следующие несколько лет Европе придется жестко конкурировать за ограниченные поставки СПГ с Азией.

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По словам вице-президента Shell Стива Хилла, события на Украине оказывают долгосрочное влияние на энергетическую безопасность в масштабах всего мира и приводят к структурным изменениям на рынке, которые, будут долго влиять на глобальный сектор сжиженного газа.

В прошлом году Евросоюз и Великобритания купили 121 млн тонн СПГ, что на 60% больше уровня 2021 года.

Спрос на СПГ в Китае в прошлом году снизился приблизительно на 20% из-за жестких коронавирусных ограничений и локдаунов. В этом году, однако, ситуация меняется на глазах. Вторая экономика планеты быстро восстанавливается после пандемии и должна по прогнозам прибавить ок. 5%. Для этого рывка ей необходимы энергоносители, включая газ.

Главными бенефициарами больших перемен на глобальном газовом рынке оказались американские и норвежские газовики, считают авторы исследования Shell. Причем, США в прошлом году стали даже главным экспортером СПГ в мире. Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует, что экспорт СПГ в США вырастет в 2023 году в годовом исчислении на 11%.

В прошлом году, по данным Shell, глобальный экспорт СПГ достиг 397 млн тонн, а к 2040 году он может увеличиться до 700 млн тонн.

«Для того, чтобы избежать дисбаланса между спросом и предложением, который может возникнуть во второй половине 2020 годов,- говорится в исследовании,- необходимы дополнительные инвестиции в СПГ-инфраструктуру».

Кстати, что касается самого Shell, то он уделяет СПГ повышенное внимание. Первые проекты, связанные со сжиженным газом, появились у Shell в 60-е годы прошлого века в Алжире. Сейчас британско-нидерландская нефтегазовая компания является одним из мировых лидеров в секторе СПГ. Ее главный актив – плавучая СПГ-платформа Prelude, находящаяся у побережья Австралии. Она считается одной из крупнейших на планете. Скорректированная чистая прибыль Shell в четвертом квартале 2022 года составила 9,8 млрд долларов. Большая часть роста пришлась на газовое подразделение, которое принесло в октябре-декабре прошлого года приблизительно 60% суммарного дохода.