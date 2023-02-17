Такой инфляции в России еще не было

Уникальный для последних тридцати с лишним лет период ценовой стабильности наблюдался в Россиидо конца 2022 года. Он последовал за резким скачком цен в марте-апреле. Об этом заявил «Эксперту» Владимир Бессонов, начальник отдела анализа отраслей реального сектора и внешней торговли Института «Центр развития» НИУ ВШЭ,

Статья по теме: Беспрецедентный по длительности эпизод ценовой стабильности

Тот скачок инфляции непосредственно был вызван ажиотажем на потребительском рынке, возникшем, в свою очередь, из-за введения антироссийских санкций. Однако очень вскоре после этого, вопреки ожиданиям, цены прекратили расти и остаются в целом почти неизменными вот уже десятый месяц.

По словам эксперта, на первый взгляд индекс потребительских цен демонстрирует в последние месяцы тенденцию к росту. Вместе с тем заметный рост ИПЦ в декабре был обусловлен главным образом повышением коммунальных тарифов. Январский прирост был в значительной мере обусловлен опережающим ростом цен на плодоовощную продукцию и тарифов на жилищные услуги. Таким образом, по крайней мере до конца 2022 года, в России сохранялась стабильность потребительских цен.

Статья по теме: ЦБ жестко стелет

Продовольственные и непродовольственные товары после весеннего скачка цен дешевели до конца 2022 года. Отчетливо росли лишь тарифы на платные услуги населению. Рост тарифов (среди которых велика доля регулируемых государством) в начале санкционного кризиса отставал от роста цен на товары. В последние месяцы это отставание постепенно сокращается — в том числе в связи с повышением регулируемых тарифов в декабре и январе.

К числу факторов, сдерживающих рост цен, можно отнести неплохой урожай, снижение относительных цен производителей на отдельные виды продукции первых переделов и стабилизацию положения в экономике после спада весны 2022 года. В то же время расходы на проведение СВО, меры антикризисной поддержки населения и бизнеса, издержки на реструктуризацию торговых потоков и организацию импортозамещения обладают и определенным инфляционным потенциалом.

Однако сейчас, считает Владимир Бессонов, делать уверенный вывод о прекращении периода ценовой стабильности и о возврате к тенденции заметного роста потребительских цен пока рано. Сколько-нибудь уверенно говорить о перспективах российской инфляции мешает значительная неопределенность, связанная с ходом СВО и действиями стран антироссийской коалиции.

Инфляция — в головах

Росстат рассчитывает инфляцию на основании изменения стоимости потребительской корзины. В этот набор сейчас входят 566 товаров и услуг, напоминает руководитель аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелев. Это очень широкий перечень — от продуктов питания до туристических поездок и техники. По оценке Росстата, на 6 февраля, годовая инфляция в РФ составила 11,8% после 11,9% в декабре 2022 года. Вместе с тем, текущие темпы прироста цен возрастают, ускорившись с начала 2023 года.

Зачастую бытовой реакцией на сообщения о низкой инфляции или даже, как сейчас, об её отсутствии становится несогласие с такми данными. Если так сказать, личная инфляция не совпадает с официальной, для этого существует несколько ключевых причин, объясняет эксперт. Первая — ваш личный набор повседневных товаров отличается от набора официальной потребительской корзины. Например, вы покупаете другие продукты, в вашем личном списке трат значительные суммы уходят на развлечения, технику и т.д.

Вторая причина несоответствия личной оценки инфляции официальной — различия регионов. Например, если ваш регион активно развивает сельское хозяйство, то цены на натуральную продукцию у вас могут быть ниже из-за конкуренции. А если вы живете, например, в курортном городе, то стоимость товаров и услуг там может быть значительно выше.

Третья причина — эмоциональное восприятие, продолжает Хмелев. Человеческому мозгу легче реагировать и запоминать какие-то пиковые значения. Что запоминается лучше: резкий рост цен при походе за покупками, или цифры в статотчетах? Личное впечатление или информация, опубликованная в СМИ? Это, как правило, вовсе не точный расчет, а то, как мы воспринимаем цены. И их скачок всегда сильнее врезается в память.

«Если мы постоянно покупаем конкретный товар, то запоминаем, когда цены на него преподнесли неприятный сюрприз. Более того, даже если этот товар сам по себе не очень дорог и стоимость его составляет лишь малую толику нашей корзины, все равно мы воспринимаем это как резкий рост цен на все, — говорит Хмелев. — Например, цены на картофель в июле 2017 года выросли в полтора раза по сравнению с июнем. Кратковременный скачок цены вызвали сезонные причины: лето холодное, картошка зрела долго, а прошлогодние запасы уже закончились, поэтому цены выросли. Как только в продажу поступил новый урожай, цены снизились. Но вряд ли мы это будем помнить так же ясно, как предшествовавшее подорожание».

Эксперт указывает, что он, как и большинство аналитиков, ожидал от недавнего заседания ЦБ сохранения ключевой ставки на текущем уровне — 7,5%, что и произошло. Причины: стабилизация инфляции, повышенный уровень инфляционных ожиданий населения и бизнеса и ухудшение условий внешней торговли. Не восстановился и потребительский спрос: население сейчас больше склонно к сбережениям, а не тратам.

То есть, успокоившуюся инфляцию активно сдерживать не нужно, но и смягчать регулирование пока не особенно целесообразно, считает аналитик.

Сохранение ставки говорит о достаточном влиянии этого инструмента на экономику, добавляет Хмелев. А повышения ее следует ожидать в случае ускорения инфляции и развития сопутствующих рисков. Впрочем, регулятор считает, что в текущем году вероятность повышения ставки выше, чем вероятность ее снижения.

Чем кажемое отличается от маемого

Нет сомнений в том, что в России в период с мая по ноябрь 2023 года наблюдался период исключительной ценовой стабильности, констатирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк. Но нельзя согласиться с тем, что это произошло «вопреки ожиданиям». Ценовой шок марта-апреля был связан со взлетом курса рубля, который потом скорректировался в 2 раза. Не стоит недооценивать зависимость российской экономики (как в части производства, так и в части потребления) от импорта. Почти любая техника, производимая в РФ, имеет иностранные комплектующие. То же касается и прав на используемое ПО, производственные компоненты для продукции всех отраслей.

С мая происходила ценовая «компенсация» на фоне удешевления этих компонентов при укреплении рубля относительно марта. Кроме того, продолжает Миронюк, происходило множество адаптационных процессов: от запуска параллельного импорта до восстановления импортонезависимой технологической базы. Ценовая стабильность этого периода закономерна.

Можно также, считает эксперт, обратиться и к альтернативным методикам подсчёта инфляции. Так «Дефлятор FMCG» от исследовательского холдинга Romir отражает реальные изменения общего уровня цен на товары повседневного спроса (FMCG).

Отличие методики «Ромир» от индекса инфляции Росстата в первую очередь в том, что дефлятор FMCG замеряет цены на корзину продуктов, которая формируется по факту покупок (каждый чек анализируются системой), а не на базовую корзину продуктов (по ценникам в магазинах). Помимо этого, в расчет Росстата включены услуги и более широкая линейка товаров.

Помесячные данные Romir приводятся с задержкой. Сейчас представлено оценочное значение на октябрь 2022 года. Из динамики дефлятора следует, что реальное изменение общего уровня цен на товары FMCG за период 12 месяцев до октября 2022 года составило 37,8%.



Что касается текущей динамики и динамики конца прошлого года, то выводы и прогнозы Бессонова в целом совпадают с оценкой Росстата и выводами и прогнозами Банка России, констатирует Евгений Миронюк.

«Из всех рисковых факторов роста инфляции в 2023 году я бы выделил рекордные госрасходы (которые, вероятно, увеличатся относительно плана) и высокий девальвационный риск. О последнем Банк России упоминает лишь косвенно», — заключает он.

Следует отметить, что вывод о стабильности в минувшем году инфляции на длительном промежутке времени вовсе не игнорирует факта сильного роста цен по году в целом. Что, в свою очередь, игнорируют многие эксперты, делая упор именно на годовую инфляцию.

Цены стабилизировались после скачка, так что, конечно, они остались на уровне более высоком, чем в январе 2022 года. Важно именно то, что они, при любом измерении, на нем остались, и продолжалось это беспрецедентно долго. При этом, как отмечал Владимир Бессонов, нет достаточных оснований считать, что инфляция может перейти к заметному росту, действуют как про-, так и контринфляционные факторы.