ЦБ установил требования для выпуска новых видов облигаций

Банк России установил требования к раскрытию информации при выпуске целевых адаптационных облигаций, а также общекорпоративных — облигаций климатического перехода и связанных с достижением целей устойчивого развития. Компании, привлекающие средства через выпуск таких бумаг, начнут публиковать информацию с 1 апреля, сообщили в пресс-службе ЦБ.

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«В решении о выпуске эмитенты в том числе должны отразить результаты проведения внешней экспертизы, подтверждающие, что бумаги соответствуют установленным критериям. После регистрации проспекта компании будут раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах, а также в составе отчета эмитента за 12 месяцев», – уточнили в Центробанке.

Регулятор отметил, что новые требования стали продолжением работы по созданию правовой основы для выпуска и обращения инструментов финансирования устойчивого развития. Эмитенты новых видов облигаций начали информировать инвесторов о своих программах с октября 2021 года.

