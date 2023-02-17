ЦБ в апреле начнет тестировать цифровой рубль на реальных операциях физлиц

Центробанк с 1 апреля запустит тестирование реальных операций физлиц с цифровым рублем.

Об этом рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на проходящем в Екатеринбурге форуме «Кибербезопасность в финансах», передает ТАСС.

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Сообщается, что в пилотном проекте примут участие 13 банков.

«Мы планируем запустить пилотную стадию 1 апреля с операциями между физическими лицами и платежи в торгово-сервисных предприятиях вначале, на этом этапе. Сразу обращу внимание, что пилот будет идти на реальных операциях, реальных клиентах, но на ограниченное количество операций и на ограниченное количество клиентов с 13 банками, которые уже технически подтвердили свою готовность», — цитирует агентство Скоробогатову.

Как ранее заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, цифровой рубль абсолютно надежен, поскольку его эмитент — Центральный банк. Кроме того, подчеркнул министр, за оплату товаров или услуг цифровым рублем не взимаются никакие комиссии, на остатки по счету в цифровой валюте не будут начисляться проценты: «Цифровой рубль будет интересен в первую очередь для бюджета, — отметил также Силуанов, — поскольку он имеет исключительно прозрачный целевой характер».

О том, что движение к цифровому рублю в России в последнее время пошло значительно активнее, «Эксперт» писал осенью. В октябре сообщалось, что введение подобной валюты можно ожидать уже в первом квартале 2023 года, при этом в ЦБ отмечали, что в данную систему будут включены наиболее крупные банки.