В Госдуму внесли проект закона о «детях спецоперации»

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о поддержке «детей спецоперации». К этой категории предлагается отнести несовершеннолетних, проживавших на территориях Украины, в ЛНР и ДНР с 24 февраля 2022 года, и с 30 сентября — в Запорожской и Херсонской областях, а также в районах Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, которые «систематически» подвергались диверсиям и обстрелам. Документ опубликован на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

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«Меры социальной поддержки детей специальной операции определяются указами президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации, другими федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, законами и иными нормативно-правовыми актами субъектов Российской Федерации», – говорится в тексте документа.

Поддержку предлагается оказывать при предъявлении документа единого образца, который планируют выдавать таким детям. Как следует из пояснительной записки, предложенный законопроектом статус даст детям юридические основания для получения компенсации за «страдания и потери», которые они понесли «в результате боевых действий, спровоцированных властями Украины».

«В будущем, опираясь на статус "детей СВО" правительство РФ или органы власти в регионах смогут предоставлять им необходимые и справедливые льготы по примеру граждан, имеющих статус "детей войны", установленный в отдельных регионах России для граждан Советского Союза, родившихся в период с 1930 (в некоторых регионах с 1924) по 1945 годы», – говорится в пояснительной записке.

Дата вступления в силу соответствующего федерального закона определена 24 февраля 2023 года.