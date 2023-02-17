В Кремле сделали заявление о возможной встрече Путина и Байдена в Минске

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков на ежедневном брифинге с журналистами оценил вероятность проведения в Минске трехстороннего саммита на высшем уровне РФ-США-Белоруссия.

По его словам, в Кремле считают маловероятным, что Вашингтон примет это предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко, передаёт агентство «Интерфакс».

«Это новая инициатива президента Белоруссии. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, у главы Белого дома не планируется. Поэтому вряд ли Вашингтон положительно откликнется на эту инициативу», – ответил представитель Кремля на просьбу одного из журналистов прокомментировать идею Лукашенко собрать в Минске Владимира Путина и Джо Байдена, который будет находиться с визитом в Польше.

Как ранее писал «Эксперт», в конце декабря 2022 года Песков также отвечал на вопрос о возможной встрече российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

«Никаких предварительных контактов на этот счёт нет», – подчеркнул тогда пресс-секретарь российского лидера.

