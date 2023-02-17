В США назвали настоящую причину спецоперации России на Украине

На Западе превалирует ошибочное мнение, что действия России на Украине являлись неожиданными и неспровоцированными.

Об этом говорится в материале американского еженедельного новостного издания Newsweek. По мнению авторов публикации, есть истинная причина, по которой Кремль решил начать специальную военную операцию, и забывать её нельзя.

В этой связи читателям напомнили, что в ещё феврале 1990 года тогдашний глава Госдепа США Джеймс Бейкер встретился с советским лидером Михаилом Горбачевым, чтобы обсудить воссоединение Германии.

Горбачев тогда сказал: «Само собой разумеется, что расширение зоны НАТО для СССР неприемлемо». Бейкер ответил: «Мы с этим согласны».

Но данное обещание, как пишет Newsweek, было нарушено. Позже и Борис Ельцин, и Владимир Путин высказывали заинтересованность во вступлении России в НАТО, но их слова проигнорировали.

«После этого Запад решил вырвать Украину из орбиты РФ и вовлечь её в НАТО, что встревожило Москву и она отреагировала военным путем», – подчёркивается в статье американского издания.

Кроме того, авторы отметили, что эта озабоченность Москвы была давней и о ней хорошо знали в Вашингтоне. Послы РФ и США на протяжении поколений чётко и последовательно предостерегали Белый дом от расширения НАТО в традиционную сферу влияния России.

«Вплоть до 24 февраля 2022 года западные державы последовательно отвергали призывы России к нейтральной Украине», альянс же неоднократно подтверждал право Украины на вступление в НАТО», – резюмирует Newsweek, подчёркивая, что это и стало настоящей причиной спецоперации.

Как ранее писал «Эксперт», экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в интервью изданию Daily Reckoning рассказал об огромных потерях, которые ВСУ несут в украинском конфликте.

«В целом заслуживающие доверия отчёты указывают на то, что потери ВСУ приближаются к 500 тыс. человек и растут неустойчивыми темпами», – утверждает бывший разведчик.