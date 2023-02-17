В ЦБ назвали ежесекундный объем платежей и переводов в России

Каждую секунду в России совершается около 2,5 тыс. платежей и переводов — граждане пользуются ими наиболее часто из всех финансовых услуг. Об этом рассказала директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

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«Платежная отрасль как наиболее динамично развивающаяся привлекает в себя все самые современные технологии. Почему? Наверное, потому что из всего спектра финансовых услуг потребители чаще всего используют платежи. По нашей информации, каждую секунду в нашей стране совершается почти 2,5 тысячи платежей и переводов», — цитирует «Прайм» Бакину.

По данным ЦБ на начало 2021 года, каждую секунду в стране осуществлялось более 1,5 тыс. платежных операций. Таким образом, показатель вырос примерно в 1,7 раза.

Накануне глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на этом же форуме, сообщила, что доля безналичных расчетов в розничном товарообороте в РФ по итогам 2022 года достигла 78%. По итогам текущего года она, как ожидается, вырастет до 80%.