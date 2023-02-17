VK сообщил о продаже компании-владельца платформы для ресторанов R_keeper основателям сервиса

Российский холдинг VK планирует продать компанию «Фудплекс», которой принадлежит платформа для ресторанов R_keeper, основателям платформы.

Об этом сообщила пресс-служба интернет-гиганта.

«VK подписала обязывающие соглашения о продаже компании "Фудплекс", ключевым продуктом которой является многофункциональная платформа для ресторанов R_keeper. Покупателями выступили основатели платформы — Григорий Гуревич и Евгений Малахов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сделку планируется закрыть в марте.

Под брендом R_keeper продаются ПО и программно-аппаратные комплексы, предназначенные для автоматизации работы ресторанов, в том числе платформа для управления программой лояльности, мобильное приложение по оплате без ожидания официанта и электронным чаевым.

Ранее стало известно, что совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов (BVI) в РФ. В результате по российскому законодательству холдинг станет «международной публичной компанией». «VK сможет продолжить деятельность в качестве юридического лица в России, и процедура редомициляции будет способствовать повышению эффективности управления компанией», — отметили в холдинге.