Владимир Ефимов: московский производитель лифтов инвестирует в расширение производства 400 млн рублей

Московская компания «МЭЛ», выпускающая лифтовое, электрощитовое оборудование и трансформаторные подстанции, инвестирует более 400 млн рублей в строительство своего нового цеха. Землю под этот проект на востоке города власти столицы выделят целевым назначением в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил 17 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания “МЭЛ” приступила к строительству нового цеха по производству лифтового и электрощитового оборудования, а также трансформаторных подстанций», — сказал Владимир Ефимов. Город без торгов передал инвестору участок площадью 0,7 га в районе Гольяново. Общий объем вложений в проект превысит 400 млн, добавил вице-мэр.

Строительство нового цеха позволит компании удвоить выпуск продукции до четырех тысяч лифтов в год. «Кроме того, после завершения всех работ и ввода объекта в эксплуатацию на предприятие смогут трудоустроиться 85 человек», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Компания «МЭЛ» — один из крупных электротехнических производителей полного цикла в России. В том числе, завод выпускает лифты, которые устанавливают в домах по программе реновации жилья в Москве.

Участки без торгов власти города предоставляют в рамках МаИП с 2016 года. С помощью этого механизма в столице появляются новые производственные, социальные, спортивные и транспортные объекты, а также рабочие места. Кроме того, в Москве действует льготная ставка аренды (рубль в год) на землю, выделенную инвестору в рамках МаИП.