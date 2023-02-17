Выставка «Первая позиция. Русский балет» открывается в Центральном выставочном зале «Манеж» в Санкт-Петербурге 22 февраля. Организаторами выступили ЦВЗ «Манеж» и бюро Planet9 при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Масштабная экспозиция приурочена к 350-летию русского балета, ведущего отсчет своей истории с первого танцевального спектакля, состоявшегося 17 февраля 1672 года при дворе царя Алексея Михайловича.

Проект представляет собой рассказ-путешествие об истории танца в России, легендарных спектаклях и людях (балетмейстерах, хореографах, композиторах и танцовщиках), а также о знаменитой российской системе балетного образования. Эволюция балета раскроется в сложном многоуровневом пространстве экспозиции через историю страны и призму культурных и политических революций.

Среди почти 1000 представленных на выставке предметов артефакты из истории русского балета, а также различные художественные образы, эмоционально сближающие зрителя с миром балетного искусства. Перед посетителями предстанут полотна Михаила Врубеля и Зинаиды Серебряковой, уникальные исторические костюмы, среди которых пачка Галины Улановой для партии «Умирающий лебедь» и пуанты Матильды Кшесинской, личные вещи Петра Чайковского, Агриппины Вагановой и Александра Бенуа, афиши «Русских сезонов», архивные видеозаписи и фотографии. Экспозиция также позволит зрителям познакомиться со сценографией полуторавековой давности, восстановленной командой Манежа по заметкам, дневникам и архивным записям.

«Балет как вид искусства всегда занимал особое место в нашей культуре. В работе над этой выставкой для нас особенно важно было художественным языком рассказать зрителю историю развития и становления балета в России, останавливаясь на наиболее важных исторических вехах, значимых постановках и выдающихся мастерах», – говорит автор концепции, директор ЦВЗ «Манеж» Анна Ялова.

Художественное решение пространства выставки дает зрителю возможность заглянуть за кулисы театра, соприкоснуться с миром балета и почувствовать его красоту. Начиная свое путешествие по выставке, посетитель увидит Сцену с разных позиций: из-за кулис и технической зоны, из партера или ложи зрительного зала.

Экспозиция поделена на тематические разделы. В «Царской ложе» балет предстанет перед зрителем в виде сменяющих друг друга ярких образов театральных лож, связанных с ключевыми вехами исторических событий дореволюционной России; раздел «Русский дух» расскажет о балетных постановках Дягилевской антрепризы; «Советский балет» охватывает период с 1917 по 1991 гг. и отражает изменение техники танца, появление новых героев балетной сцены, переосмысление классических балетных сюжетов; «Костюмерный цех» продемонстрирует трансформацию канона женского балетного костюма; «Анатомия балета» позволит узнать, что происходит с телом исполнителя с позиции общих законов физики и биомеханики, а раздел «Школа» станет визуальным отражением становления и развития балетного образования в России, деятельности выдающихся педагогов и их учеников, преемственности традиций.

Выставка строится на сочетании уникальных подлинных экспонатов из 40 музеев, архивов и библиотек Санкт-Петербурга, Москвы и регионов России – живописи, графики, скульптуры, костюма, документов и личных предметов со специально созданными мультимедийными инсталляциями. Важным дополнением станет аудиосопровождение, превращающее посещение Манежа в захватывающее путешествие: гостей проведут по выставке голоса артистов Юлии Рутберг и Игоря Миркурбанова.

В рамках выставочного проекта команда Манежа также представит насыщенную просветительскую программу, включающую в себя лекции, открытые дискуссии, выступления артистов, мероприятия для детей и подростков.