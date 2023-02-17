Новый антирекорд дефицита торгового баланса Японии

Дефицит торгового баланса в Стране восходящего солнца еще никогда не превышал 3 трлн иен. В январе этого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов Японии, он достиг 3,5 трлн иен (26,1 млрд долларов), что почти в 2,5 (!) раза выше декабрьских 1,45 трлн иен. Рост, конечно, огромный, но результаты все же оказались ниже того, что ожидали экономисты. Они объясняют антирекорд совпадением ряда причин.

В январе рост японского экспорта резко замедлился до 3,5%. Причем, среди наиболее «отстающих» отраслей оказалось оборудование для производства микрочипов, что является очередным подтверждением ослабления спроса высокотехнологичного сектора в масштабах всей планеты как на оборудование, так и на сами микрочипы. Достаточно сказать, что стоимость поставок в Китай снизилась в январе 2023 года на 17,1%. К тому же, японский экспорт в США и Японию в прошлом месяцев вырос меньше ожидаемого на 10,2% и 9,5% соответственно.