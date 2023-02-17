Новый антирекорд дефицита торгового баланса Японии

Дефицит торгового баланса в Стране восходящего солнца еще никогда не превышал 3 трлн иен. В январе этого года, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство финансов Японии, он достиг 3,5 трлн иен (26,1 млрд долларов), что почти в 2,5 (!) раза выше декабрьских 1,45 трлн иен. Рост, конечно, огромный, но результаты все же оказались ниже того, что ожидали экономисты. Они объясняют антирекорд совпадением ряда причин.
В январе рост японского экспорта резко замедлился до 3,5%. Причем, среди наиболее «отстающих» отраслей оказалось оборудование для производства микрочипов, что является очередным подтверждением ослабления спроса высокотехнологичного сектора в масштабах всей планеты как на оборудование, так и на сами микрочипы. Достаточно сказать, что стоимость поставок в Китай снизилась в январе 2023 года на 17,1%. К тому же, японский экспорт в США и Японию в прошлом месяцев вырос меньше ожидаемого на 10,2% и 9,5% соответственно.
Импорт же продолжил расти в январе двузначными темпами и показал рост в 17,8% по сравнению с январем 2022 года. Причина такого астрономического роста, в основном, в дорогих энергоносителях. Очевидно, японские компании попытались запастись ими перед тем, как Китай уйдет на неделю на новогодние праздники.
Конечно, рекордный торговый дефицит, если можно так выразиться, не красит японскую экономику, которая не очень быстро и убедительно восстанавливается после коронавирусной пандемии. Сказывается и десятилетие мягкой монетарной политики японского центробанка - Bank of Japan, в котором, кстати, сменился управляющий.
«Едва ли японский экспорт покажет сильный рост,- комментирует данные главный экономист исследовательского института Norinchukin Такеши Минами.- Это значит, что экономика продолжит медленное восстановление».
Еще одной причиной январского антирекорда стала вспышка коронавирусной пандемии в Китае после отказа от нулевой терпимости к ковиду, вызвавшие новые перебои в экономике. Для Японии все, что происходит в КНР, крайне важно, потому что на нее и другие азиатские страны приходится более половины японского экспорта.
С учетом крайне неудачного стечения ряда обстоятельств в январе большинство экономистов ждут такого же резкого снижения дефицита торгового баланса Японии в феврале.
«Мы ожидаем в феврале резкого уменьшения торгового дефицита благодаря рывку экспорта в годовом исчислении,- делает прогноз экономист Юки Масушима.- Средние данные за январь и февраль, вероятно, будут сопоставимы с декабрьскими».
Средний курс иены к американскому доллару составил в январе 132,08 иены за один доллар, что на 15% выше показателя годичной давности. Ослабление иены и дорогая нефть являются двумя главными причинами явно затянувшегося торгового дефицита Японии.
Резкий рост импорта может привести к дальнейшему росту цен в магазинах. Инфляция в Японии в декабре прошлого года достигла 41-летнего максимума. Японские компании, особенно этим грешит пищевая промышленность, закладывают рост издержек в цену продуктов. Ускорение инфляции, естественно, крайне негативно влияет на покупательную способность японцев. Январь стал вторым подряд месяцем снижения расходов японских домохозяйств.
«Не очень понятно, как быстро сократится торговый дефицит,- говорит Минами,- потому что в глобальной экономике продолжится спад. Возможно, перспективы глобальной экономики и не вызывают больших опасений, но по-моему, в предстоящие месяцы следует ждать сильного удара от ужесточения монетарной политики центробанков».