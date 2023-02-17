Замгоссекретаря США заявила, что Вашингтон поддерживает украинские атаки на Крым

Американские власти не признают Крым территорией РФ, Вашингтон поддерживает нанесение Украиной ударов по российским военным объектам на полуострове.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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«Россия построила в Крыму массу военных сооружений, они являются законными целями, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это», — цитирует чиновницу «Интерфакс».

По словам замгоссекретаря, «без демилитаризации Крыма Украина не будет в безопасности», демилитаризация должна стать частью «устойчивого сдерживания». Нуланд добавила, что даже после урегулирования конфликта на Украине Запад продолжит вооружать Киев, поскольку нет уверенности в том, что Москва его не возобновит.

Пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Игорь Гиренко заявил, что высказывания Нуланд подтверждают вовлеченность США в конфликт вокруг Украины. Дипломат подчеркнул, что «это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия», передает пресс-служба МИД РФ. Гиренко указал на то, что США «активно снабжают Киев современными комплексами», консультируют украинских военачальников, участвуют «в наведении на цели вооружений».

«Натравливание киевских преступников на Крым — это то же самое, что подталкивание их к атаке на Москву или Владивосток. Расцениваем подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к нашей стране», — заключил Гиренко, добавив, что всему международному сообществу должно стать очевидным, что именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине.