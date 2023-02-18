Акции недели. Сплошные манипуляции: откачать и сбросить

На этой неделе Индекс МосБиржи потерял 4,1% – лишь одна бумага из полусотни входящих в его состав оказалась по ее итогам в плюсе. Это были акции «Детского мира», прибавившие микроскопические 0,09%. Им, впрочем, предстоит покинуть биржу, и сейчас они не особо интересны ни «быкам», ни «медведям».

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик