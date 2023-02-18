На этой неделе Индекс МосБиржи потерял 4,1% – лишь одна бумага из полусотни входящих в его состав оказалась по ее итогам в плюсе. Это были акции «Детского мира», прибавившие микроскопические 0,09%. Им, впрочем, предстоит покинуть биржу, и сейчас они не особо интересны ни «быкам», ни «медведям».
Акции недели. Сплошные манипуляции: откачать и сбросить
Манипуляции в «третьем эшелоне» продолжаются. Худший результат на российском рынке по итогам этой недели показали акции Росбанка, ставшие лучшими на прошлой. Негатива им добавила еще и перспектива санкций ЕС
Артем Геодакян / ТАСС
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