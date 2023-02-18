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Акции недели. Сплошные манипуляции: откачать и сбросить

Глеб Баранов
18 февраля 2023, 23:21

Манипуляции в «третьем эшелоне» продолжаются. Худший результат на российском рынке по итогам этой недели показали акции Росбанка, ставшие лучшими на прошлой. Негатива им добавила еще и перспектива санкций ЕС

Артем Геодакян / ТАСС