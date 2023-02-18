Делать раз в полтора года: специалист назвал простой способ чистки памяти смартфона

Избавиться от ненужных данных на смартфоне можно путем сбрасывания его до заводских настроек. Такая чистка заметно ускоряет работу гаджета, делать ее нужно примерно раз в полтора года, рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония.

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«Избавиться от невостребованных данных, которые не получилось удалить вручную или с помощью специальных приложений, можно, сбросив смартфон до заводских настроек», — отметил Джакония.

Перед сбросом он порекомендовал создать резервную копию и сохранить все важные данные. Можно также скачать фото, видео, музыку на компьютер или перенести их на «облако».

«Кроме того, можно отключить автозагрузку файлов в мессенджерах, тогда медиафайлы не будут загружаться на телефон и заполнять его память», — посоветовал специалист.

