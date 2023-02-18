Дерипаска поддержал «неидеальный, но сбалансированный» вариант взноса бизнеса в бюджет

Если Центробанк спишет задолженности перед госбанками для компаний, которые направят в бюджет страны добровольный сбор в сопоставимом размере, это могло бы стать неидеальным, но хотя бы сбалансированным решением вопроса, написал в своем Telegram-канале предприниматель Олег Дерипаска.

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«Хоть и неидеальное, но было бы сбалансированное решение», — написал Дерипаска.

Так миллиардер прокомментировал публикацию в Telegram-канале Института экономики роста им. Столыпина, который, сослался на информацию Telegram-канала «Банкста», сообщившего, что «движение навстречу бизнесу началось с неожиданного предложения Банка России обеспечить компаниям, уплачивающим взносы, списание части их задолженности перед госбанками в сопоставимом размере».

В Институте экономики также одобрили такой сценарий, указав, что «фактически это было бы компенсацией бизнесу и экономике в целом тех высоких ставок, на которых ЦБ также зарабатывает как эмитент национальной валюты».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что предлагаемый взнос бизнеса с прибыли за 2021-2022 годы, является добровольным, но при этом предупредил, что взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса — это «дорога с двусторонним движением». Как сообщил глава Минфина Антон Силуанов, размер сбора составит порядка 300 млрд рублей и будет реализован «через налоговый инструментарий».