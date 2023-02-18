Гряниковка освобождена: Минобороны сообщило об успехах в Харьковской области

За прошедшие сутки в результате наступления российских войск был полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области Купянского направления СВО, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также, по его словам, ВС РФ вели наступательные действия на Донецком направлении.

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«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений "Западной" группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области. Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 80-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица "Мста-Б"» и самоходная гаубица "Гвоздика», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, наступательные действия вели подразделения группировки войск «Центр». В районах Червоной Дибровы, Стельмаховки и Червонопоповки ЛНР они нанесли комплексное огневое поражение, ликвидировав за сутки свыше ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск при поддержке штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожили до 150-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», самоходную гаубицу «Гвоздика» и три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» были ориентированы на поражение скоплений живой силы и техники противника в районах Угледара и Пречистовки ДНР и Полтавки Запорожской области. Потери противника здесь составили свыше 50-ти военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 20-ти украинских военнослужащих, а также четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение 85-ти артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112-х районах. Российские средства ПВО сбили 11 украинских беспилотников и три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3172 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7915 танков и других боевых бронированных машин, 1028 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4133 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8440 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

