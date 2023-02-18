Финансовые рынки Ценные бумаги США

Инвесторы отворачиваются от американских облигаций

Глеб Баранов
18 февраля 2023, 00:56

Продолжающееся весь февраль падение американских бондов привело к закономерному итогу – первому с начала года оттоку средств из фондов облигаций США. И вовремя – вчера доходности US Treasuries подскочили до трехмесячных максимумов

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