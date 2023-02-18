Инвесторы отворачиваются от американских облигаций

Как сообщило вчера Reuters со ссылкой на данные Refinitiv Lipper, на неделе, завершившейся 15 февраля, фонды облигаций США впервые с периода 29 декабря – 4 января показали чистый отток средств инвесторов. Он составил всего лишь $958 млн, что, в общем, немного по меркам этой индустрии, однако это вполне может оказаться только первой ласточкой: развитие ситуации на рынках этому вполне способствует.

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