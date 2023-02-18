На Русскую равнину придут «мужские» морозы

Предстоящая неделя ожидается довольно морозной, пик похолодания придется на среду, когда февраль напомнит, что не зря его в старину называли «снежень, лютень и ветродуй». В День защитника Отечества морозы тоже будут вполне «мужскими», потеплеет в Центральной России только ближе к следующим выходным, сообщили в центре погоды «Фобос».

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По даным синоптиков, в воскресенье и понедельник ожидаются снегопады и метели при температуре −3…−8°, что выведет высоту снежного покрова в центральных областях Европейской России на максимум с начала нынешней зимы. Во вторник снег ослабеет, а температура начнет понижаться, опустившись ниже климатической нормы на 3-4 градуса, до −11…−16° ночью и до −5…−10° днем.

«На свой пик похолодание выйдет в середине недели, когда на Русскую равнину заглянет гребень антициклона с северо-востока. В облаках появятся прояснения, снег прекратится. Ночью температура опустится до −13…−18°, а в северных и восточных районах и ниже −20°. Днем термометры покажут −7…−12°», — сообщили синоптики.

На праздничных выходных, в регион вернется небольшой снег, и температура начнет постепенно повышаться. 23 февраля морозы будут еще вполне «мужскими» – от −12…−17° ночью до −5…−10° днем. В пятницу дневные температуры поднимутся до −2…−7°, а в субботу будет уже совсем близко к оттепели – 0…−5°.

