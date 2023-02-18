«Ненавидят и боятся»: Медведев перевел на «понятный русский» слова генсека НАТО о риске победы РФ

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о том, что риск победы России для альянса гораздо выше, чем риск эскалации конфликта на Украине. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале перевел его слова на «понятный русский», отметив, что в альянсе не так боятся третьей мировой, как победы России в украинском конфликте.

Статья по теме: «Цирк уродов»: Медведев прокомментировал поездку Зеленского в Европу «Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны. Уроды. Ненавидят и боятся», — написал Медведев. Генсек НАТО, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит без участия РФ, высказал опасения по поводу возможной победы России на Украине. Он признал, что военная помощь Украине несет риск эскалации конфликта, подчеркнув при этом, что «свободных от риска вариантов нет».