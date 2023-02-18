Правительство определило параметры таможенного мониторинга

Правительство определило параметры эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга, который планируется провести с 3 апреля 2023 года по 1 ноября 2024 года. В нем будут участвовать уполномоченные экономические операторы и компании – резиденты промышленных кластеров, сообщили в пресс-службе кабмина.

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«Мониторинг – относительно новая форма контроля. Она уже действует в налоговой сфере и обеспечивает сокращение проверок бизнеса в обмен на его открытость перед налоговыми органами. Теперь эта практика будет опробована и в таможенной сфере», — пояснили в правительстве.

Участники эксперимента будут предоставлять таможенникам доступ к своим информационным ресурсам, а Единая автоматизированная информационная система таможенных органов будет в автоматическом режиме сверять эту информацию с таможенными декларациями.

При выявлении несоответствия, компании будет предложено самостоятельно оценить и устранить имеющиеся нарушения. Взамен участники эксперимента смогут рассчитывать на снижение числа очных проверок, что приведет к сокращению издержек на их сопровождение, отметили в правительстве.

