Финансовые рынки Фондовый рынок США

S&P 500: рынок акций вспомнил старую поговорку

Глеб Баранов
18 февраля 2023, 11:06

Индекс S&P 500 закрыл вчера вторую подряд неделю в минус. Однако он все еще выше, чем в начале года, а в ценах не учтена даже последняя статистика, сулящая более высокие ставки и рецессию. Но есть все шансы, что вскоре и этот оптимизм рассеется

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