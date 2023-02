S&P 500: рынок акций вспомнил старую поговорку

Исторически рынок акций США большую часть годового прироста показывал в осенне-зимний период. Именно эта сезонность и породила знаменитую поговорку “Sell in May and go away”. Относительно того, почему дело обстоит именно так, существует целый ряд теорий. И одна из самых старых, симпатичных и, конечно же, антинаучных, объясняет все это тем, что в хорошую погоду просто не до акций.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик