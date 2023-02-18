Исторически рынок акций США большую часть годового прироста показывал в осенне-зимний период. Именно эта сезонность и породила знаменитую поговорку “Sell in May and go away”. Относительно того, почему дело обстоит именно так, существует целый ряд теорий. И одна из самых старых, симпатичных и, конечно же, антинаучных, объясняет все это тем, что в хорошую погоду просто не до акций.
S&P 500: рынок акций вспомнил старую поговорку
Индекс S&P 500 закрыл вчера вторую подряд неделю в минус. Однако он все еще выше, чем в начале года, а в ценах не учтена даже последняя статистика, сулящая более высокие ставки и рецессию. Но есть все шансы, что вскоре и этот оптимизм рассеется
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