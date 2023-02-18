Сто блюд в час: в Хорватии открылся первый в мире ресторан с поварами-роботами

В одном из ресторанов Загреба всю еду вместо поваров готовят роботы. После настроек шеф-повара, пять роботизированных плит выдают 100 блюд в час. Владельцы ресторана считают это прекрасным решением в условиях нехватки персонала, позволяющим сэкономить средства, посетители тоже уже оценили вкус блюд от роботов-поваров и их относительно недорогую стоимость, сообщает телеканал NTD.

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«Наш шеф-повар учит робота готовить блюдо. Как только его научили, он запоминает рецепт, а затем может приготовить это хоть миллиард раз. Теперь у нас в меню около 70 блюд», — рассказал совладелец ресторана Хрвое Буяс.

Владельцы ресторана работали над этим проектом семь лет и вложили в него около $1 млн. Задача была приготовить блюдо из сырых продуктов как можно быстрее и сделать его как можно вкуснее. После «обучения» от настоящего шеф-повара участие человека в роботизированном приготовлении пищи уже не требуется. Необходимо только вовремя добавлять необходимые продукты. Блюда стоят относительно недорого — от пяти до девяти евро. Один из посетителей ресторана назвал еду «просто великолепной», а другой признался, что пришел сюда, заинтересовавшись участием в процессе роботов, и ему тоже все очень понравилось.

Партнеры теперь планируют расширить бизнес с помощью франшиз и продавать роботов по 10 тыс. евро.

