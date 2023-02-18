Титановый прут: глава Турецкого космического агентства сообщил о существовании сейсмического оружия

Глава Турецкого космического агентства Сердар Хусейн Йылдырым рассказал о существовании космического оружия, способного вызвать землетрясения магнитудой семь-восемь баллов. По его словам, никто не может ни засечь эту атаку, ни отразить ее. При этом он подчеркнул, что к недавней катастрофе в Турции эта система отношения не имеет, сообщает Sözcü.

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«Я видел, как разрабатывают такую систему оружия. Она довольно проста. Внешне похоже на столбы примерно восемь-десять метров в высоту. Это металлические стержни. Внутри стержня ничего нет, ни взрывчатки, ничего, но дело в этом стержне из титанового сплава. Обнаружить их потом невозможно», — заявил Йылдырым, имеющий степень магистра Берлинского технического университета.

По его словам, такие титановые стержни можно поместить в спутник и направить из космоса к любой цели. Они проникают вглубь земли на 5 км, провоцируя землетрясения силой 7-8 баллов.

После того, как эта речь разошлась по турецким соцсетям и наделала много шума, глава космического агентства пояснил, что рассказывал об этом «давным-давно» на конференции, объясняя, как работает вооружение, которое можно развернуть на околоземной орбите и которое способно стереть с лица Земли небольшой город. При этом он подчеркнул, что к недавней катастрофе в Турции эта система отношения не имеет. В стране случилось тектоническое землетрясение на известной линии разлома, отметил он.

По последним данным, число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 40 тысячам.

