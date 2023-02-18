В МВД назвали топ-10 схем телефонных мошенников

Телефонные мошенники за последнее время не придумали принципиально новых способов хищения денег, меняются только сценарии, которые они используют. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России и перечислили десять самых популярных схем отъема денег у доверчивых граждан.

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«За последнее время принципиально новых способов не появилось, изменяются сценарии. Телефонные мошенники используют десять основных схем телефонного мошенничества», — сообщили в МВД.

Одна из схем обмана заключается в том, что мошенник звонит по телефону, представляясь родственником или знакомым, и взволнованным голосом сообщает о задержании сотрудниками полиции по обвинению в совершении того или иного преступления. Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции, который заверяет в решении проблемы за определенную сумму, которую следует привезти в оговоренное место или передать кому-либо.

Еще один из основных сценариев — СМС с просьбой о помощи, типа: «У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню сам», к которым часто добавляется обращение «мама» или «друг». Бывает также, что на телефон приходит сообщение с просьбой перезвонить на указанный номер по разным причинам: помощь другу, изменение тарифов, проблемы со связью. Во время такого звонка обычно осуществляется длительное удержание на линии, а со счета списываются крупные суммы, предупредили в ведомстве. Непомерную плату за звонок могут снимать и платные сервисы, чаще всего развлекательные. Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии денег за звонок.

Как отметили в МВД, часто стала использоваться форма мошенничества с использованием телефонных вирусов, когда на телефон приходит якобы MMS-сообщение, для получения которого нужно перейти по ссылке. Переход обычно заканчивается скачиванием вируса и списанием денег со счета.

Бывает также, что при заказе какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или при скачивании мобильного контента абоненту приходит предупреждение: «Вы собираетесь отправить сообщение на короткий номер ..., для подтверждения операции, отправьте сообщение с цифрой 1, для отмены — с цифрой 0». При отправке такого подтверждения со счета абонента списываются денежные средства, предупредили в МВД.

Кроме того, мошенники часто «поздравляют» с крупной победой в рекламных акциях, лотереях и розыгрышах. Для получения приза необходимо срочно дозвониться, например, в «призовой отдел радиостанции». Абонента просят перевести на свой номер деньги с карты экспресс-оплаты на определенную сумму (от $300 и выше). Непростые схемы манипуляции с картами экспресс-оплаты обычно заканчиваются «нарушением правил рекламой акции», отметили в ведомстве.

Часто телефонные мошенники, представляясь сотрудником службы техподдержки оператора мобильной связи, угрожают отключением номера и введением штрафных санкций, якобы из-за нарушений условий договора. Абонентам предлагают купить карты экспресс-оплаты и сообщить их коды, перевести на свой номер сумму штрафа, набрать код и перевести средства на указанный номер.

Часто деньги похищаются под предлогом якобы ошибочного перевода денег: за СМС-сообщением о поступлении средств на счет телефона обычно поступает звонок с просьбой вернуть деньги на «правильный» номер.

Простота использования банковских карт тоже оставляет множество лазеек для мошенников, подчеркнули в МВД. Схемы с заблокированными картами, для разблокирования которых требуется назвать номер и пин-код по-прежнему популярны. Нередки и сценарии, когда «сотрудник службы безопасности банка» сообщает о «подозрительных операциях» и для их предотвращения просит назвать личные данные или установить специальное программное обеспечение, защищающее от краж.

Часто злоумышленники в своих схемах используют и «легенды» о расследовании фактов мошенничества, при этом цель их все та же — выманить интересующую информацию и похитить денежные средства, отметили в МВД.

