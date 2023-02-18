Врачи объяснили, как удалось выжить людям, спасенным спустя 10 дней после землетрясения

Спустя 248 часов после землетрясения в турецком Кахраманмараше из-под завалов достали живой 17-летнюю Алейну Олмез. СМИ сообщали еще о нескольких случаях чудесных спасений через 260, 278 и 296 часов после катастрофы. Как пояснил порталу «Доктор Питер» врач-кардиолог Мариинской больницы Назар Мамиев, на выживание человека в таких условиях влияет много факторов, но самый главный — возможность хотя бы немного двигаться. Врач-оториноларинголог Клинической больницы Святителя Луки Валерия Голубова считает, что в случае с девушкой еще хорошо сработали адаптивные способности молодого организма.

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«Считается, что без жидкости человек может прожить 8–10 суток. Здесь многое на самом деле зависит от обилия жировой ткани, которая при липолизе — процессе расщепления жиров — дает много воды и энергии. То есть чем больше у человека жировой ткани, тем выше у него вероятность выжить. Но здесь важнее даже еды и воды место, где все это время вынужден был находиться человек. Оказался он плотно прижатым плитами или в некоем пространстве, куда поступает воздух и где есть возможность хотя бы шевелиться. При длительном синдроме сдавления и недостатке кислорода шансы на выживание стремятся к нулю», — сообщил Мамиев.

Также, по его словам, необходимо учитывать, что девушка в 17 лет, скорее всего, не страдала хроническими заболеваниями. И риск тромбоза, который сильно возрастает при долгой обездвиженности, не угрожал ей так, как людям с хроническими болезнями. Кардиолог счел этот случай экстраординарным и исключительным. Валерия Голубова же рассказала, что случались и другие не менее удивительные истории.

«Известен рекорд 18-летнего австрийца, который прожил без воды и без еды 18 дней. Что здесь помогло девушке выжить, сказать однозначно сложно, не зная подробностей. Возможно, дело в лучших адаптивных способностях молодого организма. В литературе встречаются данные, что именно молодые люди — до 20–25 лет — могут долго находиться в экстремальных условиях», — рассказала Голубова.

Также она напомнила случай в Тайланде, который произошел несколько лет назад. Тогда 12 подростков 11–16 лет со своим тренером не смогли выбраться из пещеры и пробыли там более двух недель — фактически без еды, питьевой воды и в ограниченном пространстве. Как потом стало известно, тренер учил детей медитировать и это помогло им дождаться спасателей.