Вывод с орбиты уже отстыкованного от МКС корабля «Прогресс МС-21» решили отложить

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-21», у которого 11 февраля произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования, отстыковался от модуля «Поиск» российского сегмента МКС. Во время съемки его внешней поверхности визуальных повреждений обнаружено не было, поэтому вывод корабля с орбиты решили отложить для дальнейшего выяснения причины разгерметизации, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

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«После отхода от МКС космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин с помощью системы телеоператорного управления развернули корабль и сфотографировали место повреждения», – отметили в пресс-службе.

На борту «Прогресса МС-21» находятся удаляемые грузы и отработавшее оборудование, через несколько часов после отстыковки большая часть грузовика должна была сгореть в атмосфере, а остатки – затоплены в несудоходном районе Тихого океана. Однако в Роскосмосе приняли решение отложить сведение «Прогресса МС-21» с орбиты.

«Государственная комиссия сегодня примет решение по дальнейшей программе полета корабля. Рассматриваются два варианта: его стыковка к российскому узловому модулю "Причал" для дальнейшего выяснения причины разгерметизации системы терморегулирования корабля или сведение с орбиты», – сообщили в Роскосмосе.

