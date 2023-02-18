Заканчивается эпоха: европейские страны начали сворачивать программы «золотых виз»

Португалия вслед за Ирландией и Великобританией решила свернуть программу выдачи «золотых виз», цель которой заключалась в привлечении в страну богатых иностранцев. По всей видимости, золотая эпоха «золотых виз» в Европе подходит к концу, пишет Bloomberg.

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«14 февраля Министерство юстиции Ирландии заявило, что страна перестанет выдавать "золотые визы", – это случилось после проверки "целесообразности" программы. Спустя два дня премьер-министр Португалии, чья программа "золотых виз" позволила привлечь туда множество американцев, объявил, что его страна тоже ее сворачивает из-за опасений, что иностранные покупатели повышают цены на жилье», — пишет издание.

Год назад Великобритания закрыла аналогичную визовую программу для инвесторов-миллионеров.

«Страны столкнулись с интересным парадоксом. С одной стороны, им нужны инвестиции. Оборотной же стороной становится серьезный политический тренд, который возникает в связи с тем, что в стране появляется прослойка очень богатых инвесторов из-за рубежа, пользующихся своим привилегированным статусом, в то время как широкие слои населения сталкиваются с массой трудностей», — считает профессор из Университета Бристоля в Великобритании Уилл Харви.

Страны, в том числе Португалия, Ирландия, Греция и Испания, запустили программы «золотой визы» для привлечения иностранных инвестиций после финансового кризиса. В результате они привлекли миллиарды долларов и оживили рынки недвижимости в городах с низким спросом.

Так, по данным Henley & Partners и New World Wealth, за последнее десятилетие Португалия стала магнитом для состоятельных людей, только в 2022 году чистый приток миллионеров в эту страну составил 1 300 человек. При этом в португальской программе превалировали китайские инвесторы — на их долю пришлось почти половина из 11 628 выданных видов на жительство.

«Хотя страны сейчас заявляют о свертывании своих программ, вполне вероятно, что спустя некоторое время эти механизмы вновь появятся в той или иной форме. Эти программы открываются и закрываются во многих странах уже достаточно долгое время. Полагаю, что в Португалии эту программу каким-то образом видоизменят, но не закроют полностью», — считает основатель компании Apex Capital Partners, помогающей иностранцам участвовать в программе «гражданство за инвестиции», Нури Кац.

