Чемезов рассказал о судьбоносном для российского ОПК решении Путина

Решение, которое поддержал президент РФ Владимир Путин 15 лет назад, о создании госкорпорации «Ростех» позволило сохранить российский оборонно-промышленный комплекс. Об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда». Он также отметил, что во время работы в «Рособоронэкспорте» 20 лет назад, видел истинное состояние российской промышленности и понимал, что «приходит время, когда мы многое уже произвести не сможем».

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«Средств для того, чтобы развивалось то или иное предприятие, к сожалению, не хватало. Бюджетных средств тоже не было. Гособоронзаказ тоже практически был равен нулю. То есть выживали только за счет экспорта», — рассказал Чемезов.

По его словам, тогда на совещании с Путиными было принято решение «спасать оборонку», то есть собрать и объединить все, что осталось в госсобственности.

«Если бы на тот период мы не создали корпорацию, сегодня бы уже некому было производить ни самолеты, ни вертолеты, ни ракеты», — подчеркнул глава Ростеха.

С начала спецоперации, по его словам, в России существенно выросло производство современных видов вооружения. Ростех нарастил объемы производства военной продукции в некоторых случаях более чем в 50 раз. Среди них — гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Говоря о планах, Чемезов рассказал, что предприятия госкорпорации намерены к 2030 году произвести более 500 гражданских самолетов, среди них как МС-21, так и Sukhoi Superjet. Их производство начнется уже в 2024 году. И «поблагодарить» за такое ускорение производства нужно, по его словам, западных производителей, таких как Airbus и Boeing, ушедших с российского рынка.