Грузовик «Прогресс МС-21» завершил космический полет

Грузовой корабль «Прогресс МС-21» был сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Его несгоревшие элементы упали в несудоходном районе южной части Тихого океана, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Статья по теме: Вывод с орбиты уже отстыкованного от МКС корабля «Прогресс МС-21» решили отложить «Корабль отстыковался от модуля "Поиск" Международной космической станции, проработав на ней более 3,5 месяцев», — уточнили в госкорпорации. Грузовик прибыл на МКС в октябре 2022 года. Он доставил более 2 500 кг грузов, среди которых 702 кг топлива, 420 кг воды, 41 кг азота и почти 1 360 кг различного оборудования и продуктов питания. 11 февраля на корабле произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования. Контур грузового корабля был разгерметизирован.

