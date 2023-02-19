Кадыров объявил о планах создать свою частную военную компанию

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не перестает радоваться успехам ЧВК «Вагнер» в зоне СВО. По его мнению, частная военная компания сумела достичь «очень внушительных результатов» и доказала свою эффективность. В связи с этим глава Чечни принял решение создать свою частную военную компанию по окончании работы на госслужбе. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.

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«Уже сейчас можно уверенно говорить, что "Вагнер" железно доказал свою эффективность в военном плане и подвел черту под разговорами о необходимости ЧВК. Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому брату Евгению Пригожину и создать частную военную компанию. Думаю, что все получится», — написал Кадыров.

Он также отметил, что бойцы чеченских спецподразделений «Ахмат» могут лучше всех рассказать о положительных качествах своих соратников из ЧВК «Вагнер». По словам главы Чечни, штурмовые бригады ЧВК всегда берут на себя «чрезвычайно тяжелую часть работы» и всегда добиваются «поставленной цели в любой ситуации».

