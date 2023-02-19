Минобороны сообщило о разгроме пункта дислокации беспилотников под Хмельницким

За прошедшие сутки ВС РФ с моря поразили пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов неподалеку от станции Гречаны, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Также, по его словам, российские войска вели наступательные действия на Красно-Лиманском и Донецком направлениях спецоперации.

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«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области», — сообщил Конашенков.

На Купянском направлении, по его словам, российские военные уничтожили до 70-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль и боевую машину РСЗО «Град». На Красно-Лиманском направлении наступательные действия вели подразделения группировки войск «Центр». В районах Червоной Дибровы, Стельмаховки, Червонопоповки ЛНР и Терны ДНР они ликвидировали свыше 200 украинских военнослужащих, одну БМП, пять боевых бронированных машин, самоходную гаубицу «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

На Донецком направлении российские подразделения в ходе наступления за сутки уничтожили до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab» и самоходную пусковую установку украинского ЗРК «Бук-М1». Кроме того, были ликвидированы две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36 и cклад боеприпасов ВСУ.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения российской группировки войск «Восток» нанесли поражение ВСУ под Угледаром. Потери противника здесь составили до 70-ти военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, БМП, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30, одна гаубица Д-20 и два склада с боеприпасами и топливом для военной техники.

На Херсонском направлении российские войска за сутки уничтожили до 15-ти украинских военнослужащих, пять автомобилей, самоходные гаубицы «Акация», «Гвоздика» и «Мста-Б». Кроме того, в районе Херсона и Михайловки ликвидированы четыре склада ВСУ с боеприпасами.

Всего за прошедшие сутки, по данным Минобороны, ВС РФ нанесли поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118-ти районах, а в районах Малиновки Запорожской области и Угледара ДНР были ликвидированы командные пункты 102-й бригады теробороны и 72-й механизированной бригады ВСУ. Российские средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3178 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 7935 танков и других боевых бронированных машин, 1029 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4144 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8458 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

