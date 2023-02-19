Первые двухнедельные морские круизы из Сочи в Египет стартуют в этом году

Турецкая компания Miray Cruises анонсировала новый сезон на единственном клубном круизном лайнере для российских туристов Astoria Grande. В этом году планируются 29 недельных круизов по Турции, а также двухнедельные круизы в Египет с длительной стоянкой в Александрии. Все круизы отправляются из домашнего порта Сочи, первый запланирован на 29 апреля, сообщили в пресс-службе компании.

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«Новые круизы "Волшебный Восток" продолжительностью от 13 до 14 дней в Египет предполагают заход в знаменитый турецкий курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря, а самой дальней точкой маршрута станет порт Александрия, который по праву считается жемчужиной Средиземного моря. В этом городе с более чем двухтысячелетней историей предполагается стоянка на 2−3 дня. Круизы пройдут в ноябре — самом комфортном с точки зрения погоды месяце в Египте», — сообщили в компании.

Круиз-менеджер Miray Cruises Эдуардо Агаджанов отметил, что важной особенностью туров является то, что для посещения Турции и Египта пассажирам не потребуется виза, весь персонал лайнера говорит на русском языке и есть возможность использовать банковские карты российских платежных систем.

На борту Astoria Grande есть три ресторана, пять баров, театр, кинозал, бассейн, SPA-центр, детские клубы и игровые зоны. По данным сайта, стоимость круиза на одного в каюте без окон начинается от 71,7 тыс. рублей, с окном — от 107 тыс. рублей, сьют с персональным выходом на палубу и консьержем обойдется в 377 тыс. рублей.

