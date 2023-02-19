Песков рассказал, о чем будет говориться в послании президента Федеральному собранию

Президент РФ Владимир Путин в предстоящем послании Федеральному собранию уделит особое внимание темам, связанным со специальной военной операцией, так как она влияет сейчас на жизнь всего континента, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

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«Вся наша жизнь — она сейчас крутится вокруг темы СВО. И специальная военная операция так или иначе влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте. Поэтому, конечно, стоит ожидать, что президент много внимания уделит именно ей», — рассказал Песков.

По его словам, послание парламенту — это «всегда одно из важнейших мероприятий по линии главы государства в течение года».

«Все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше. Это, я думаю, главное, чего все ждут, и главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент», — отметил Песков.

Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля.

