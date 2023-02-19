«Самый подлый поступок»: Володин проанализировал действия киевского режима

На Украине все началось с запрета говорить на русском языке, затем были снос памятников, переименование городов и улиц, деление культуры на русскую и украинскую, сейчас там собираются отменить День Победы — 9 Мая. Последнее спикер Госдумы Вячеслав Володин считает «самым подлым поступком».

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«На Украине все начиналось с запрета говорить на русском языке. Затем — киевский режим снес памятники освободителям страны от фашистов. Вместо них установил Бандере, Шухевичу и другим преступникам, сделав из них героев. Потом на Украине раскололи православную церковь. Не остановились на этом. Стали уничтожать родную культуру, которую нельзя делить на русскую и украинскую, — она, как и вера, у нас общая. Не ограничившись исключением из школьной программы наших классиков, начали переименовывать города и улицы. Сегодня собираются отменить День Победы — 9 Мая», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что в Великой Отечественной войне Россия, Украина и Белоруссия пострадали больше всех, и «память о Победе объединяет народ наших стран». Однако это, по его мнению, и не дает покоя нынешнему киевскому режиму.

«Много преступлений им совершено, но отмена Дня Победы — самый подлый поступок по отношению к тем, кто отдал свою жизнь за освобождение мира от нацизма», — подчеркнул Володин.

