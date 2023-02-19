«Шарман, как говорится»: Захарова разобрала недавние заявления Макрона

Французский президент Эммануэль Макрон в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche заявил, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за разгром России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела в ответ три контраргумента, а также акцентировала внимание на его словах о «многочисленных попытках смены режима в России».

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«1. Про "никогда". Франция началась не с Макрона, а останки Наполеона, почитаемого на государственном уровне, покоятся в центре Парижа. Чтобы и Франция все понимала, и Россия. 2. Франция — член НАТО. Альянс во всех документах прописывал в качестве противника Россию. Париж, возможно и сопротивлялся, но сделать ничего не смог и солидаризировался с этим. 3. Поставки оружия на фоне заявлений о недопустимости победы России не оставляют иного логического вывода, кроме одного — нам хотят поражения. Перехотят», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Кроме того, представитель российского МИД обратила внимание на речь, произнесенную Макроном на Мюнхенской конференции по безопасности, где он «открыто признался», что «в последнее десятилетие было много попыток смены режима в России и все они закончились неудачей».

«То есть он бесконечно набивался в собеседники российскому руководству, зная, что против страны развернута кампания по антиконституционной смене власти. Шарман, как говорится. Помните все это, когда вам будут рассказывать о дружеских чувствах и объединительной повестке», — резюмировала Захарова.

