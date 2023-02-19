В Минобороны опровергли сообщения об увольнении офицеров ЛНР и ДНР

С 1 января 2023 года личный состав 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса в полном составе с техникой, вооружением и материальными средствами включены в состав Вооруженных Сил РФ. Информация о якобы увольнении офицеров данных армейских корпусов абсолютно не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе Минобороны.

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«Ни одного приказа минобороны России об увольнении военнослужащих 1-го армейского Донецкого корпуса и 2-го гвардейского армейского Луганско-Северодонецкого корпуса не существует и не издавалось», — уточнили в Минобороны.

В ведомстве также подчеркнули, что все военнослужащие этих соединений продолжают «достойно и самоотверженно» выполнять боевые задачи в рамках спецоперации.

