В России появится закон о защите учителя

Минпросвещения РФ готовит законопроект о защите учителя, сообщил глава министерства Сергей Кравцов на заседании правления Ассоциации развития педагогического образования. Подробностей он не привел, не обозначил и сроки внесения документа в Госдуму.

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«Одной из ключевых задач этого года должно стать принятие закона о защите учителя. <...> Сейчас этот законопроект мы готовим», — цитирует ТАСС Кравцова.

На заседании он также сообщил, что в министерстве принято решение распространить церемонии исполнения гимна и поднятия флага на педагогические вузы. Также для будущих педагогов и родителей учащихся планируют проводить «Разговоры о важном», которые сейчас обязательны во всех российских школах.

«Мы приняли решение, чтобы "Разговоры о важном" были и для родителей. Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было действительно интересно, и родителям интересно — такая системная работа», — отметил Кравцов.

