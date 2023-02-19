В России создали систему беспилотного управления БМП

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института «Сигнал» создали «Синицу» — систему беспилотного управления, которая устанавливается на бронемашину пехоты и позволяет управлять ею без механика-водителя, сообщает телеканал «Звезда».

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«Мы занимаемся этой темой уже более 10 лет. Провели огромный цикл всевозможных испытаний», — рассказал главный конструктор ВНИИ «Сигнал» Сергей Курдубанов.

Беспилотник дорабатывался с учетом пожеланий участников СВО, и в итоге конструкторы добились максимально четкого и удобного управления. Операторы могут работать с «Синицей» как со специально оборудованного места с помощью клавиатуры, монитора и джойстика, так и с простого планшета. С «Синицей» БМП может выполнять все свои основные функции, например, высадить боевую группу и отправиться в бой уже пустой.

«Мы могли бы превратить в подобный беспилотник любую машину — независимо от того, на колесном или гусеничном она ходу. Для того, чтобы превратить машину в беспилотник нужно до 10 дней», — добавил Курдубанов.

