Версия подтвердилась: Бастрыкин рассказал о расследовании теракта на Крымском мосту

По уголовному делу о взрыве на Крымском мосту еще проводятся экспертизы, но уже сейчас можно сказать, что версия, о том, что за организацией теракта стояли украинские спецслужбы, подтвердилась. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

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«В ходе расследования подтверждена версия о том, что к организации теракта на Крымском мосту причастны украинские спецслужбы», — сообщил Бастрыкин.

Он напомнил, что были установлены 12 человек, имеющие непосредственное отношение к совершению этого преступления. В их число входят граждане Украины, Армении, Грузии и России. Восемь из них в данный момент находятся под стражей.

«В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение экспертиз, в том числе технических, по обнаруженным на месте происшествия вещественным доказательствам. Обобщается и систематизируется вся полученная информация с целью установления полной картины произошедшего и иных лиц, причастных к этому преступлению», — добавил Бастрыкин.

Ранним утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате ЧП были частично обрушены два автомобильных пролета переправы.

