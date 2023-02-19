Владимир Ефимов: предприниматели Москвы более 1,1 миллиона раз воспользовались онлайн-услугами по земле и имуществу в 2022 году

В 2022 году более 99% обращений от московских бизнесменов за госуслугами и сервисами в имущественно-земельной сфере поступило онлайн. Всего они направили более 1,1 млн обращений, сообщил 19 февраля заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельныхо отношений Владимир Ефимов.

«В 2022 году от предпринимателей получено свыше 1,1 миллиона обращений, более 99% из них — в электронном виде», — сказал Владимир Ефимов. Он напомнил, что для бизнесменов города созданы и развиваются более 30 цифровых продуктов, с помощью которых можно взаимодействовать с властями в режиме онлайн. В том числе, на портале mos.ru действует 21 государственная услуга в имущественно-земельной сфере и другие сервисы.

Самым популярным электронным продуктом для бизнеса столицы стал сервис сверки финансово-лицевых счетов по договорам аренды или купли-продажи нежилого помещения и земельного участка, уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его оценке, этим сервисом в прошлом году воспользовались более 1 млн раз. Напомним, с его помощью можно уточнить состояние лицевого счета, провести оплату или настроить автоплатеж. «Вторая по популярности услуга — запрос на сверку расчетов по финансово-лицевому счету. Она позволяет подать заявку на предоставление акта сверки по договорам аренды земельного участка, нежилого помещения или купли-продажи объекта недвижимости», — добавил Максим Гаман. Этой услугой предприниматели Москвы воспользовались около 23 тысяч раз, отметил он.

По оценке департаменте информационных технологий Москвы, в число востребованных услуг в области земли и имущества также вошло присвоение, изменение или аннулирование адреса: этим сервисом воспользовались почти 17,5 тыс. раз. В свою очередь, за выдачей копий правоустанавливающих документов поступило почти 5 тыс. обращений. И примерно 4,5 тыс. раз обратились правообладатели зданий и сооружений по поводу аренды участков, на которых эти объекты находятся.