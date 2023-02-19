«Жуткий мрак»: британский журналист побывал в бункере Зеленского

В бункере президента Украины Владимира Зеленского постоянно царит жуткий мрак, окна бетонного здания занавешены шторами и заставлены мешками с песком, говорится в публикации The Sunday Times. Корреспондент издания рассказал, что когда шел по коридорам на интервью с главой государства, то не видел даже собственных ног, дорогу ему освещал один из охранников с помощью фонарика в смартфоне.

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«Все шторы задернуты, а свет выключен, чтобы уменьшить угрозу, что здание станет мишенью для воздушных атак или снайперов. Когда охранник показал мне широкие коридоры и вверх по большой лестнице, я даже не мог видеть свои ноги и смог найти путь только по фонарику на его телефоне», — написал журналист.

Сам бункер, расположенный на улице Банковой в Киеве, он описал как бетонный офисный блок, окруженный стальным кольцом. На всех дорогах, ведущих к нему, есть контрольно-пропускные пункты. Пароли для прохода меняются ежедневно, и они довольно сложные, поскольку даже солдаты «эту тарабарщину произносят с трудом», отметил корреспондент.

Как рассказал осведомленный источник, с которым удалось пообщаться репортеру, предполагалось, что Зеленский проведет в бункере около недели в случае начала боевых действий, однако ему пришлось там остаться почти на два месяца после начала спецоперации. Однако за последний месяц, как отмечает издание, Зеленский воспользовался убежищем всего один раз.

