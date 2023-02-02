Акции дня: бумаги «Мечела» усилили рост на фоне высокой добычи

Котировки добытчика угля, компании «Мечел» шли вверх по итогам сессии на Мосбирже в четверг, 2 февраля. За день обыкновенные акции подорожали бумаги на +4,66% до 122,87 рублей, а привилегированные на +3,85% до 166 рублей за штуку.

Трейдеры ускорили покупки акций после выхода статистики Росстата по добыче угля в 2022 году, которая выросла на 0,4% до 437 млн тонн по сравнению с 2021 годом. В частности, добыча коксующегося угля, одним из лидером по производству которого является «Мечел», увеличилась на 4,5%, до 105 млн тонн.

«Мечел повышался в рамках сохранения общего оптимизма в секторе и достиг максимумов с сентября», - отметила аналитик «Велес капитал» Елена Кожухова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,60% до 2243,54 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,16% до 1004,08 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:28 мск составила 85,71 долларов за баррель (-0,16%). Российская валюта слабела – 70,05 рублей за доллар.