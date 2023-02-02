Акции Veon росли более чем на 23% на новостях о согласовании сделки по «Вымпелкому»

Согласно данным Мосбиржи на 10:05 мск, стоимость акций компании Veon поднялась на 23,63%, до 38,45 руб. за бумагу.

Как отмечает ТАСС, по состоянию на 10:15 цена на акции холдинга замедлила рост до 18,97% и находилась на уровне 37 руб. за бумагу.

Накануне стало известно, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций согласовала условия сделки по продаже оператора связи «Вымпелком» (работает на российском рынке под брендом «Билайн», в настоящее время принадлежит нидерландскому холдингу Veon) российскому топ-менеджменту. По сведениям РБК, в ходе согласования были учтены замечания о том, что «все держатели бондов должны получить равные условия».

Ранее комиссия рассматривала сделку 26 января, но окончательного решения не вынесла.